За сутки COVID-19  подтвердился у 119 жителей Кубани

За минувшие в сутки в Краснодарском крае выявлено 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили 25 марта 2021 года в оперативном штабе региона. Среди заболевших 43 мужчины и 76 женщин, включая 7 детей.

В разрезе муниципальных образований лидирует по выявлению новых ковид-пациентов Краснодар, где заболели 33 жителя. В Сочи диагноз подтвердился у 19 человек. В Кавказском районе вывялено 11 новых случаев. В Тихорецком районе - шесть, в Новороссийске, Геленджике, Кореновском, Динском и Темрюкском районах - по пять. В Белореченском районе четыре новых пациента, в Туапсинском, Выселковском, Лабинском, Мостовском и Усть-Лабинском районах - по три. На территории Абинского и Курганинского районов - по два. В Апшеронском и Тимашевском районах – по одному.

Общее количество заболевших на Кубани составляет 41 699 человек, включая 2811 детей. Выздоровели 36 579 пациентов, 2 255 человек скончались. 67 заболевших сейчас находятся в тяжелом состоянии в ковидных-госпиталях региона. Всего в настоящий момент в стационарах проходят лечение 1 100 человек с коронавирусом, 1765 – лечатся на дому.

Лаборатории региона провели 2 683 700 исследований.

Наталья Решетняк