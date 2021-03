Петербургские фигуристы выиграли ЧМ по фигурному катанию

Петербургские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями среди спортивных пар на Чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. За произвольный прокат они получили 151,80 балла и набрали 227,59 баллов.

Третье место также заняла пара спортсменов из Петербурга — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Второе место досталось двухкратным чемпионам планеты, паре из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун.

Золота в этой дисциплине в мировом первенстве у России не было с 2013 года.

Подробнее — в материале «Ъ» They are the champions