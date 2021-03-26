В Ярославской области введен карантин из-за вспышки африканской чумы свиней

Из-за вспышки африканской чумы свиней в Ярославле указом губернатора области Дмитрия Миронова на нескольких территориях региона введен карантин. Соответствующий указ глава региона подписал 25 марта 2021 года. Карантин введен на территории Ярославля, а также в Ярославском и Тутаевсеом районах до 24 июля 2021 года.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Ярославле ветконтроль выявил очаг африканской чумы свиней. Опасное заболевание было обнаружено в ярославской исправительной колонии №8. На внеочередном заседании областной противоэпизоотической комиссии было принято решение уничтожить все поголовье свиней и продукцию свиноводства в хозяйстве ИК-8. Отмечается, что уничтожению подлежат 294 головы. Кроме того, на подъездных путях к очагу заражения будут установлены дезбарьер и шлагбаум, а также будут выставлены указатели с предупреждением об опасности.

Согласно указу, территория ИК-8, находящаяся на улице Колышкина, объявлена эпизоотическим очагом. Прилегающие к колонии участки в радиусе 5 км объявлены территорией, прилегающей к эпизоотическому очагу. В Ярославле территориями, прилегающими к эпизоотическому очагу объявлены все районы за исключением Фрунзенского района.

В связи с введением карантина, введены ограничения на территории эпизоотического очаг. Полный список ограничений и территорий на которых они вводятся, перечислен в тексте указа. Контроль за исполнением указа губернатор возложил на правительство области.

Дарья Сабаева