В суде Уфы озвучили подробности обысков у Свидетелей Иеговы

В Ленинском районном суде Уфы сегодня продолжилось рассмотрение дела в отношении жителя Уфы Анатолия Вилиткевича, обвиняемого в создании ячейки религиозного движения «Свидетелей Иеговы», признанного Верховным судом России экстремистской организацией (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). На предыдущих заседаниях суд исследовал результаты прослушки, установленной в квартире, где проживал Анатолий Вилиткевич.

В качестве свидетеля была допрошена супруга обвиняемого Алена Вилиткевич. У гособвинителя к ней возникло два вопроса: по какому адресу она проживала на момент, когда в отношении ее супруга велись оперативно-разыскные мероприятия и является ли она членом организации «Свидетели Иеговы». На второй вопрос госпожа Вилиткевич отвечать отказалась, сославшись на 51 статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя. Адвокат Анатолия Вилиткевича Александр Греков спросил у Алены Вилиткевич, произносил ли подсудимый слова или выражения, пропагандирующие свержение государственной власти и изменения конституционного строя, как то икриминируют обвиняемому. Алена Вилиткевич ответила, что такого никогда не было, так как Свидетели Иеговы «уважают власть и никогда не говорят о том, чтобы что-то свергнуть».

В суде также продолжилось исследование материалов дела. Гособвинитель зачитала протоколы обысков, проведенных 10 апреля дома у господина Вилиткевича и у его знакомых, которых следствие подозревало в участии в деятельности уфимской ячейки Свидетелей Иеговы. Согласно протоколам, изымались «следы совершения преступления», предметы, указывающие на экстремистскую деятельность. У Анатолия Вилиткевича были изъяты сотовые телефоны, блокноты, доверенность относительно медицинского вмешательства, листы «с информацией о служении», блокноты, CD-диск «Не оставляй место дьяволу», лист бумаги с надписью «Задания на встречи "Наша христианская жизнь"». У жительниц Уфимского района Альфии и Сюзанны Ильясовых изъяли, в частности, памятку о правах и свободах, тетради с надписями «Личное», «Планы по изучению библии» и «Понимание Писания», листовки с религиозными текстами. У жителей Уфимского района Оксаны и Ивана Лапиных следствие изъяло православный молитвослов, открытки, тетрадь с надписью «Родословная» и две фонохристоматии к учебнику литературы за 9 класс.

Дарья Кучеренко