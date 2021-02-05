Суд в Уфе исследовал прослушку обвиняемого в экстремизме свидетеля Иеговы

Ленинский районный суд Уфы сегодня приступил к исследованию материалов уголовного дела Анатолия Вилиткевича, обвиняемого в создании ячейки религиозного движения «Свидетелей Иеговы», признанного Верховным судом России экстремистской организацией (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).

В начале заседания судья Оксана Илалова отказала в удовлетворении ходатайства о прекращении производства по делу, заявленного господином Вилиткевичем и его адвокатом на прошлом заседании. Анатолий Вилиткевич просил прекратить уголовное дело, ссылаясь на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего незаконным преследование членов «Свидетелей Иеговы» в России. Возражая на ходатайство, прокурор заявила, что для российской правовой системы имеет приоритет Конституция, которая запрещает создание организаций, направленных на разжигание религиозной розни.

В течение двух часов гособвинитель зачитывала выдержки из томов уголовного дела. Из исследованных материалов стало известно, что в 2017 году в съемной однокомнатной квартире, где господин Вилиткевич жил вместе с супругой, были установлены устройства для скрытой видеосъемки и аудиозаписи. Разрешение на установку средств слежения дал владелец квартиры, написавший расписку о том, что «претензий к полиции не имеет». Камера была установлена в комнате.

Как следовало из материалов дела, с помощью скрытых видеокамер и прослушки, полиция собрала и передала в следственный комитет доказательства того, что господин Вилиткевич руководит ячейкой религиозной организации, признанной в России экстремистской. Такими доказательствами правоохранительные органы сочли факты того, что Анатолий Вилиткевич и его жена приглашали в свою квартиру других свидетелей Иеговы, вместе с которыми они ужинали, пели религиозные песни, смотрели фильмы на религиозную тематику и обсуждали вопросы распространения своей веры среди других людей. Анатолий Вилиткевич также отвечал за распоряжение средствами, которые свидетели Иеговы сдавали на различные нужды.

В материалах дела фигурируют расшифровки с прослушивающих устройств, на которых супруги Вилиткевичи обсуждают подготовку к приходу гостей и бытовые вопросы. Прокурор больше часа зачитывала дословную расшифровку записанных разговоров, включая такие ремарки: «Анатолий и Алена находятся в смежном помещении, Алена проводит уборку, затем громко звучит музыка», «Алена смеется», «Котик, когда песни поем, нужно дверь закрывать». К расшифровкам прилагалось пояснение о том, какого цвета и фасона одежда была на присутствовавших людях в комнате в момент записи.

Также прокурор зачитала выдержки из экспертиз религиозной литературы, проведенных по просьбе следственного комитета. Эксперты посчитали ее экстремистской, так как в ней «утверждается о превосходстве свидетелей Иеговы», «о последователях других религий говорится как о достойных печали». Идеология свидетелей Иеговы, как следовало из исследованных экспертиз, «не оставляет духовной альтернативы».

На следующем заседании, которое назначено на 26 февраля, суд планирует продолжить исследование материалов дела, а затем приступить к допросу свидетелей.

Дарья Кучеренко