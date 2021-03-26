Облсуд оставил в силе оправдательный приговор участникам акции «Он нам не царь» в Челябинске

Челябинский областной суд 26 марта рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело о хулиганстве в отношении двух участников акции «Он нам не царь», оставив без изменения оправдательный приговор. Об этом сообщает правозащитная организация «Апология протеста» в своем Telegram-канале.

Решение Центрального районного суда Челябинска от 14 января 2021 года, которым были оправданы с правом на реабилитацию участники митинга Оксана Еремина и Юрий Вашурин, обжаловала прокуратура региона. В апелляционном представлении надзорное ведомство указало, что приговор «несправедливый», а суд «не дал оценку показаниям» свидетелей, «доводы которых свидетельствуют о призыве Вашурина и Ереминой на массовое нарушение общественного порядка». Прокуратура просила направить дело на новое разбирательство в суд первой инстанции. Однако областной суд в этом отказал.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство по предварительному сговору по политическим мотивам) было возбуждено после несанкционированной митинга «Он нам не царь», состоявшегося 5 мая в Челябинске. По версии следствия, Оксана Еремина и Юрий Вашурин вместе с другими митингующими прорвали полицейское оцепление, чем помешали пешеходам и дорожному движению. Тогда в Челябинске более 3 тыс. человек пришли к памятнику Курчатову, а затем проследовали по проспекту Ленина в сквер на Алом поле. В тот день полиция задержала около 200 человек. Фигурантов уголовного дела прокуратура в суде первой инстанции просила приговорить к 3,5 годам лишения свободы каждого.