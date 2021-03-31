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Динамика цен на квартиры на вторичном рынке в крупных городах России*

"Деньги". Приложение от , стр. 58
фев.21 янв.21 фев.20 Изменение цены (%)
2021 2021 2020 за месяц за год
Москва 255,4 254,7 217,9 0,3 17
Санкт-Петербург 154 150,8 127,6 2,1 21
Казань 97,1 94,2 82,2 3,1 18
Нижний Новгород 86,7 84,6 70,5 2,5 23
Новосибирск 82,3 80,5 72,3 2,2 14
Екатеринбург 80,6 79,2 72,3 1,8 11
Уфа 77,6 76,7 71,1 1,2 9
Краснодар 74,7 73,9 66,9 1,1 12
Красноярск 74,4 73,7 62,8 0,9 18
Ростов-на-Дону 65,8 65,8 62,2 0 6
Самара 65,1 63,7 59,8 2,2 9
Воронеж 64,7 62,6 52,1 3,4 24
Пермь 62,8 61,9 57,8 1,5 9
Омск 61,4 60,2 47,7 2 29
Волгоград 54,5 53,4 50,8 2,1 7
Челябинск 44,7 44,5 41,5 0,4 8

*Тыс. руб. за 1 кв. м.

Источник: Аналитический центр ЦИАН.

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