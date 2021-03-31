Расчет окупаемости аренды квартир*

|
|Однокомнатные квартиры
|Цена (руб.)
|Ставка аренды (руб./мес.)
|Срок выкупа по цене аренды (лет)
|
|январь 2019 г.
|январь 2020 г.
|январь 2021 г.
|январь 2019 г.
|январь 2020 г.
|январь 2021 г.
|янв.19
|январь 20
|янв.21
|Воронеж
|1670000
|1800000
|1963500
|16300
|16196
|16937
|12,8
|14,9
|11,3
|Новосибирск
|2300000
|2550000
|2520000
|17700
|18725
|19161
|24,3
|28,4
|13,7
|Самара
|1850000
|1890000
|1995000
|15400
|14908
|15097
|18,7
|21,2
|13,8
|Омск
|1400000
|1500000
|1627500
|12800
|11397
|12229
|14,8
|24,3
|13,9
|Красноярск
|2000000
|2100000
|2268000
|15700
|16007
|16462
|22,5
|24
|14,8
|Волгоград
|1670000
|1700000
|1743000
|15300
|12422
|12553
|14,7
|29,2
|14,9
|Челябинск
|1400000
|1380000
|1438500
|11300
|10066
|10292
|20,5
|29,5
|15,1
|Пермь
|1850000
|1980000
|2100000
|14000
|14358
|14784
|26,2
|30
|15,5
|Ростов-на-Дону
|2100000
|2100000
|2257500
|15800
|14627
|14790
|26,9
|30
|17,5
|Екатеринбург
|2550000
|2650000
|2835000
|19200
|18274
|18190
|26,8
|30
|18,2
|Нижний Новгород
|2170000
|2300000
|2467500
|15600
|14139
|15132
|30
|30
|19,8
|Санкт-Петербург
|4300000
|4499000
|4777500
|27000
|27116
|27791
|30
|30
|21,9
|Казань
|2880000
|3050000
|3150000
|16900
|18005
|17939
|30
|30
|22,9
|Уфа
|2450000
|2500000
|2698500
|14500
|14883
|14971
|30
|30
|24,3
|Москва
|6850000
|6900000
|7560000
|39000
|38193
|37415
|30
|30
|30
*При покупке в новостройке в кредит с первоначальным взносом 15%, ставки: 2019 год — 9,87%; 2020 год — 9,7%; 2021 год — 6%.
Источник: Федеральная компания «Этажи».