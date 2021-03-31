Расчет окупаемости аренды квартир*

Однокомнатные квартиры Цена (руб.) Ставка аренды (руб./мес.) Срок выкупа по цене аренды (лет) январь 2019 г. январь 2020 г. январь 2021 г. январь 2019 г. январь 2020 г. январь 2021 г. янв.19 январь 20 янв.21 Воронеж 1670000 1800000 1963500 16300 16196 16937 12,8 14,9 11,3 Новосибирск 2300000 2550000 2520000 17700 18725 19161 24,3 28,4 13,7 Самара 1850000 1890000 1995000 15400 14908 15097 18,7 21,2 13,8 Омск 1400000 1500000 1627500 12800 11397 12229 14,8 24,3 13,9 Красноярск 2000000 2100000 2268000 15700 16007 16462 22,5 24 14,8 Волгоград 1670000 1700000 1743000 15300 12422 12553 14,7 29,2 14,9 Челябинск 1400000 1380000 1438500 11300 10066 10292 20,5 29,5 15,1 Пермь 1850000 1980000 2100000 14000 14358 14784 26,2 30 15,5 Ростов-на-Дону 2100000 2100000 2257500 15800 14627 14790 26,9 30 17,5 Екатеринбург 2550000 2650000 2835000 19200 18274 18190 26,8 30 18,2 Нижний Новгород 2170000 2300000 2467500 15600 14139 15132 30 30 19,8 Санкт-Петербург 4300000 4499000 4777500 27000 27116 27791 30 30 21,9 Казань 2880000 3050000 3150000 16900 18005 17939 30 30 22,9 Уфа 2450000 2500000 2698500 14500 14883 14971 30 30 24,3 Москва 6850000 6900000 7560000 39000 38193 37415 30 30 30