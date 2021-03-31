Ставка на дивиденды

В условиях низких ставок по депозитам российские частные инвесторы ищут альтернативные варианты вложений. Один из них — так называемые дивидендные акции, бумаги, обеспечивающие стабильный денежный доход инвестору.

Добавка к курсу

Рынок акций, конечно, в принципе довольно рискованный, курсовая стоимость бумаг может колебаться значительно. Вместе с тем помимо курсовой стоимости у акций существует еще и дивидендная доходность — те суммы, которые компании выплачивают акционерам из своей прибыли. Эти выплаты стали особенно актуальны сегодня, учитывая, как резко упали ставки по депозитам и инструментам денежного рынка — дивиденды по акциям зачастую начали превышать доходность облигаций тех же компаний.

Разумеется, рынок акций сильно отличается от рынка инструментов с фиксированной доходностью, депозитов и облигаций, там совершенно иные типы рисков. Так, по банковским депозитам сумма основного долга в определенных пределах гарантирована государством, а в том, что касается облигаций, первостепенное значение имеют не перспективы бизнеса, а обеспеченность долга — эмитент может обанкротиться, но если у него достаточно имущества, чтобы расплатиться c кредиторами верхних уровней, владельцев его долговых бумаг это не должно сильно беспокоить.

Тем не менее, если речь о компаниях с устойчивым бизнесом, стабильно проводящих выплаты акционерам, их акции вполне могут рассматриваться как альтернатива инструментам с фиксированной доходностью. Кроме того, дивидендная политика влияет и на курсовую стоимость бумаг — в условиях высокой турбулентности на финансовых рынках акции компаний с высокими дивидендами могут оказаться неким «островком стабильности». Эксперты называют их «квазибондами» — имея в виду более или менее гарантированный доход на вложения и относительно невысокую волатильность бумаг.

Российский фондовый рынок по-прежнему дает самую высокую дивидендную доходность среди как развитых, так и развивающихся экономик, говорит аналитик «Атона» Михаил Ганелин.

По его подсчетам, сейчас это 6,5–7% годовых в рублях. Это ниже, чем год назад, поскольку коронакризис привел к снижению доходов российских компаний, в первую очередь — нефтегазовых и финансовых. Однако ставки по депозитам упали еще сильнее. Несколько лет назад они были в среднем выше дивидендной доходности рынка акций, сейчас — ниже.

По прогнозам доходность по индексу Мосбиржи в целом ожидается в районе 5,4% по платежам за 2020 год, говорит руководитель отдела анализа акций ГК «Финам» Наталья Малых, она также отмечает, что такая доходность — одна из самых высоких среди emerging markets. На западных рынках дивиденды вполне могут составить несколько процентов годовых в валюте, но эти показатели в целом тоже падают. Ожидаемая доходность на американском рынке — 1,6%, подсчитала Наталья Малых.

Относительно низкая средняя дивидендная доходность на американском рынке объясняется большой долей технологических и растущих компаний, для которых выплата дивидендов не является ключевым приоритетом, поясняет портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Марк Доникян. Несмотря на это, на рынке США можно найти достаточно большое количество акций с дивидендной доходностью, в разы превышающей среднерыночную доходность, говорит он.

Дивидендная доходность акций сильно зависит от динамики рынка, которая в последние годы была довольно сильной как в США, так и в РФ, отмечает руководитель отдела по инвестиционному консультированию «Тинькофф Инвестиции» Кирилл Комаров. Сейчас, когда индексы на рекордных отметках, а прибыли компаний по факту все еще страдают от последствий пандемии, доходность выглядит более низкой по сравнению с прошлыми годами. Если раньше можно было рассчитывать на 10-процентные дивиденды от Сбербанка, то сейчас они меньше 7%, приводит он пример.

При этом Кирилл Комаров отмечает, что с fixed income дивидендная доходность отчасти коррелирует, потому что в последние годы из-за низких процентных ставок и низкой текущей доходности облигаций многие инвесторы перекладывались в дивидендные акции. А рост котировок акций из-за этих притоков средств в свою очередь уменьшал их дивидендную доходность. «Это то, что происходило на американском рынке последние годы, но прямой взаимосвязи с экономическими циклами нет, так как все сильно зависит от конкретных условий и компаний»,— считает он. «Есть положительная корреляция с доходностями по облигациям — когда ставки падают, спрос на дивидендные акции возрастает, и наоборот»,— отмечает Наталья Малых.

При этом наличие регулярных выплат делает дивидендные акции неплохим защитным активом в периоды кризисов, в момент биржевой паники этот класс бумаг, конечно, дешевеет в унисон с рынком, но, как правило, дивидендные бумаги снижаются в цене меньше и очень быстро восстанавливаются, их выкупают первыми. Дивидендные акции отличаются меньшей волатильностью относительно рынка в целом. Это связано со зрелостью соответствующих компаний-эмитентов, «защитным» профилем их деятельности (энергетика, телекомы), отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Однако за это приходится платить тем, что в периоды роста рынка такие акции могут демонстрировать более сдержанную динамику.

Вместе с тем дивидендные акции — как раз тот случай, когда оценки «в среднем по больнице» не работают для понимания эффективности вложений. Рынок крайне неоднороден, нужно не ориентироваться на среднее, а искать конкретные истории.

Тихие гавани

Существует целый ряд отраслей, где высокие дивиденды считаются нормой, в основном это сферы «традиционной», в том числе сырьевой экономики.

«Самыми крупными плательщиками обычно являются либо зрелые бизнесы с низкими темпами роста, либо сырьевые компании с цикличным бизнесом»,— отмечает Марк Доникян.

По его словам, стабильные дивидендные потоки можно увидеть у компаний из сектора телекоммуникаций, коммунальных услуг, табачных компаний и в других нецикличных секторах с предсказуемыми денежными потоками.

«Традиционно к дивидендным секторам на российском рынке относятся телекоммуникации, электроэнергетика»,— отмечает Дмитрий Пучкарев. Такая репутация обусловлена тем, что их бизнес слабо зависит от экономического цикла — даже в условиях спада экономики от услуг представителей сектора сложно отказаться. Кроме того, оба сектора находятся в зрелой стадии, поэтому инвестиции в масштабный рост не так актуальны. Из-за этого большая часть денежных потоков направляется на дивиденды. Особенностью российского рынка в последние годы, по его словам, можно также обозначить стабильно высокую дивидендную доходность металлургических компаний. Возможно, в ближайшие несколько лет к дивидендному сектору можно будет отнести и продуктовый ритейл, так как отрасль постепенно становится более зрелой.

«В США эмитенты, чьи бумаги относятся к дивидендным акциям — обычно компании-производители товаров повседневного спроса, коммунальные компании, телекомы, банки, фонды недвижимости»,— напоминает Кирилл Комаров. Он отмечает, что в Штатах принято платить фиксированные дивиденды в долларах на акцию и раз в год их повышать. В России ситуация иная — дивидендная политика в большинстве случаев устроена так, что выплаты привязаны к финансовому результату за год — прибыли или денежному потоку. «Поэтому у нас дивиденды более волатильны от года к году»,— поясняет эксперт.

На западных рынках существует понятие «дивидендных аристократов» — компаний, которые на протяжении многих лет стабильно платили дивиденды и не снижали объемы выплат. Точное количество лет может разниться в зависимости от методики конкретного рейтинга, но речь в любом случае идет о десятилетиях. Так, в S&P 500 сейчас насчитывается 53 «аристократа», не уменьшавших выплаты акционерам последние 25 лет. На базе котировок их акций рассчитывается индекс S&P 500 Dividend Aristocrats, что дает возможность легко диверсифицировать инвестиции, купив привязанный к данному индексу биржевой фонд (ETF). Более широкий индекс S&P High-Yield Dividend Aristocrats включает 111 компаний из S&P 1500 Composite, которые увеличивали выплаты не менее 20 лет подряд, в эту группу также можно инвестировать через ETF.

Правила отбора

Если вы решили самостоятельно сформировать портфель дивидендных акций, есть несколько сравнительно простых правил, рассказывают эксперты. «Первый момент, на который стоит обратить внимание — масштабы бизнеса компании и стабильность финансовых результатов»,— советует Дмитрий Пучкарев. Крупные зрелые компании со стабильной дивидендной историей, как правило, редко идут на снижение размера выплат. Если речь о российском рынке, здесь удобно ориентироваться на «голубые фишки» и наиболее ликвидные бумаги Московской биржи.

Второй его совет — обязательно изучить дивидендную политику и понять, от чего зависит размер выплат конкретной компании. Следует понять, какие перспективы у компании на будущее, стоит ли ожидать роста прибыли, планируются ли какие-то масштабные инвестпроекты, что происходит на ключевых для компании рынках. Следует обратить внимание на ожидаемую дивидендную доходность в контексте показателей рынка.

Привлекательные уровни для российского рынка — около 6–10%, говорят эксперты. Если потенциальная дивидендная доходность выше этих значений, следует уделить бумаге больше внимания — возможно, что крупные выплаты носят разовый характер или есть какие-либо другие риски, которые компания компенсирует высокой дивидендной доходностью.

«Главное — не жадничать,— советует Кирилл Комаров.— По России сейчас голубые фишки дают около 7% — это примерно уровень, на котором высокая дивидендная доходность не несет рисков падения бумаг в долгосрочной перспективе. То есть помимо дивидендов стоит рассчитывать и на рост стоимости акций». Для рынка США такая граница разумности может составлять в среднем около 3–4% годовых, подсчитал эксперт, более высокая в большинстве случаев будет означать риски урезания дивидендов или падения котировок. Поэтому если вы видите дивиденды в 7% по американской бумаге, стоит насторожиться — тут явно есть подводные камни, и пока вы их не найдете, инвестировать не стоит.

Доходность дивидендных акций Компания Ожидаемая дивидендная доходность Особенности (преимущества) эмитента, отмеченные аналитиками Риски, отмеченные аналитиками Российские эмитенты Globaltrans 5,50% Polymetal 4,40% Производитель золота №2 и серебра №1 в России. Компания имеет программу развития, нацеленную на рост эффективности и акционерной стоимости Риск снижения стоимости драгметаллов по мере преодоления кризиса Unipro 3,80% Дружественная по отношению к инвесторам дивидендная политика, самые высокие нормы выплат Будущие дивиденды сильно зависят от запуска аварийного энергоблока АЛРОСА 8,40% №1 в мире по объемам добычи алмазов, растут продажи на отложенном спросе 2020 года, щедрая дивидендная политика В перспективе есть риск замедления спроса и снижения цен, развитие технологий выращивания искусственных алмазов ВТБ 3,70% Банк, как ожидается, покажет сильное восстановление прибыли в ближайшие годы, дешевый по мультипликаторам Из-за невысоких показателей достаточности капитала банк может не сохранить 50-процентный коэффициент дивидендных выплат в ближайшие годы «Детский мир» 3,80% Рост бизнеса за счет вытеснения конкурентов, есть контроль за расходами Рост на высококонкурентном рынке, валютные риски «Интер РАО» 3,60% ЛУКОЙЛ 7,5–8,5% Выигрывает от девальвации рубля, благодаря особенностям дивидендной политики большая стабильность выплат относительно других нефтяников Дивиденды волатильны из-за сильного влияния цены на нефть на финансовые результаты «Магнит» 8–10% В какой-то степени защитный сектор продуктового ритейла, стабильный зрелый бизнес. Поддержание высоких выплат, выход компании из кризиса Непрозрачная дивидендная политика. Расширение на уже высококонкурентном рынке ММК 20–25% Выигрывает от девальвации рубля, исторически высокая дивидендная доходность. Ориентация на внутренний рынок, выиграет от реализации нацпроектов, низкая долговая нагрузка Высокая волатильность финансовых результатов в зависимости от цен на сталь. Крупные дивиденды могут носить разовый характер, низкая степень вертикальной интеграции. Слабо обеспечен собственным сырьем, зависит от динамики цен на сырье МТС 9,2–11% Высокая стабильность дивидендов, сектор телекоммуникаций Невысокий потенциал роста курсовой стоимости бумаг НЛМК 20–25% Выигрывает от девальвации рубля, высокая степень вертикальной интеграции, исторически высокая дивидендная доходность. Обеспеченность собственным сырьем, хорошая диверсификация по рынкам и продуктам, низкая долговая нагрузка. Щедрая дивидендная политика Высокая волатильность финансовых результатов в зависимости от цен на сталь. Крупные дивиденды могут носить разовый характер. Антидемпинговые пошлины на внешних рынках. Риск государственного регулирования внутреннего рынка. Рост ставок НДПИ «Норникель» 7,10% Производитель №1 в мире по никелю и палладию, высокий спрос на палладий со стороны автопроизводителей, рост спроса на никель от производителей аккумуляторных батарей Череда аварий портит имидж компании, расходы на устранение последствий и уплату экологических штрафов. Необходимость роста инвестиций в модернизацию производства и экологию. Ограничен акционерным соглашением с «Русалом». Рост ставок НДПИ «Полюс» 2,60% Производитель золота №1 в России с самыми низкими затратами на унцию золота. Обладает доступом к большим запасам. Освоение месторождения Сухой Лог выведет компанию в топ-3 Риск снижения стоимости золота по мере преодоления кризиса+D25 «Россети» 15,00% Монополист, есть перспективы роста прибыли на фоне снижения потерь, в случае одобрения сетевых реформ Сложная схема расчета дивидендов «РусГидро» 6,60% Завершение строительства станций в ДФО в рамках правительственных указов, получение долгосрочных тарифов для ТЭС в неценовых зонах и возврат ранее недополученной тарифной выручки Неизвестна судьба достройки дорогой Загорской ГАЭС-2 Сбербанк 6,10% Ведущий банк в РФ, высокая цифровизация бизнеса, хорошая отчетность за 2020 год, высокая дивидендная доходность акций Активная экспансия в непрофильные сегменты может в определенный момент начать оказывать давление на показатели основного бизнеса, привлекать все большее внимание регуляторов Сбербанк-ап 6,7–7,4% Стабильные дивиденды, крупнейший банк страны «Северсталь» 7–9% Выигрывает от девальвации рубля, высокая степень вертикальной интеграции, исторически высокая дивидендная доходность. Обеспеченность собственным сырьем, хорошая диверсификация по рынкам и продуктам, низкая долговая нагрузка Высокая волатильность финансовых результатов в зависимости от цен на сталь. Крупные дивиденды могут носить разовый характер. Антидемпинговые пошлины на внешних рынках. Риск государственного регулирования внутреннего рынка. Рост ставок НДПИ «Сургутнефтегаз»-ап 15–18% Выигрывает от девальвации рубля. Дивидендная политика по привилегированным акциям позволяет инвесторам получать дивиденды из прибыли от переоценки валютной кубышки в $50,9 млрд. Это защищает держателей префов в периоды резкого ослабления рубля с помощью высоких дивидендов. Также всегда есть надежда на распечатывание кубышки и ее использование для наращивания акционерной стоимости компании Высокая дивидендная доходность может быть разовой, без ослабления рубля дивиденды в следующем году могут быть сильно ниже. «Сургутнефтегаз» является одной из самых скрытных компаний в РФ. Неизвестны ни конечные бенефициары компании, ни цели накапливания столь значительного запаса денежных средств. В годы укрепления рубля дивиденды падают «Татнефть» 6% Компания старается выплачивать весь свободный денежный поток в качестве дивидендов. За счет этого мы ждем по итогам 2021 года роста дивидендов до приблизительно 60 руб. на акцию при сохранении цен на нефть выше $55 за баррель даже в случае отсутствия прогресса в переговорах с правительством насчет налоговых льгот «Татнефть» стала самой пострадавшей компанией в нефтегазе от отмены льгот на сверхвязкую нефть. Сейчас «Татнефть» находится в стадии переговоров с правительством насчет восстановления части льгот или получения новых, однако есть риск, что переговоры ничем не закончатся. В этом случае мы оцениваем негативный эффект от отмены льгот в 16% EBITDA 2021. Другим риском является более долгое, чем изначально предполагалось, восстановление добычи в рамках ограничений, вызванных ОПЕК+ «Татнефть»-ап 6,40% Компания старается выплачивать весь свободный денежный поток в качестве дивидендов «Фосагро» 0,70% Положительная динамика цен на удобрения в мире, положительная динамика спроса на удобрения в России, рост объемов производства Зависимость от динамики цен на удобрения на внешних рынках. Рост ставок НДПИ ФСК ЕЭС 8,80% Стабильная генерация денежного потока Неясен вопрос финансирования строительства объектов для БАМа и Транссиба «Юнипро» 11,20% Защитный сектор электроэнергетики, дивиденды могут остаться высокими как минимум в ближайшие пару лет Невысокий потенциал роста курсовой стоимости бумаг Зарубежные эмитенты Pfizer 4,6% Стабильный бизнес, невысокая долговая нагрузка, перспективы роста в долгосрочной перспективе благодаря большой линейке новых препаратов Возможно давление на ценообразование в индустрии со стороны регуляторов General Mills 3,7% Низкие мультипликаторы, хорошая динамика финансовых показателей, защитный бизнес, умеренный долг Высокая конкуренция в отрасли AT&T 7,40% Потенциал за счет восстановления кинобизнеса, развития стриминга, низкие мультипликаторы Высокая долговая нагрузка, отток абонентов Deutsche Telekom 3,70% Стабильный бизнес, дивиденды в евро Нет большого потенциала роста Realty Income 4,70% Диверсифицированный фонд недвижимости, растущие финансовые показатели, хорошо пережил пандемию Повышенные налоги на дивиденды Huntington Bancshares 4% Потенциал восстановления после пандемии, роста прибыли на фоне повышения процентных ставок с 2022–2023 года Небольшой банк США, невысокая ликвидность акций открыть таблицу в новом окне Таблица подготовлена на основании данных, предоставленных компаниями «БКС Мир инвестиций», «Открытие Брокер», «Тинькофф Инвестиции», «Финам».

При отборе бумаг в портфель также нужно искать высокую ликвидность акций, наличие четко прописанной дивидендной политики, невысокую долговую нагрузку, смотреть, какой процент от прибыли идет на дивиденды. Об американских бумагах важно знать, как давно платят дивиденды, на сколько процентов ежегодно повышают, сокращали ли дивиденды во время прошлого кризиса. «Хорошо диверсифицированный портфель должен состоять из более чем 30 бумаг, но начинать можно и с десяти. Лучше всего иметь диверсификацию по отраслям и валютам»,— советует Кирилл Комаров.

На рынке есть два типа бумаг, говорит Михаил Ганелин. Первый — когда компания строго ориентирована на дивиденды и платит их в фиксированном и понятном объеме, что бы ни случилось на рынке. К таким бумагам можно отнести телекомы: там нет больших рисков, и доходность сейчас под 10%. Другой сектор, который столь же предсказуем — энергетика. Второй тип — сырьевые компании, чьи доходы сильно зависят от макроэкономического и сырьевого циклов. «Возьмем, к примеру, нефтегазовый сектор,— поясняет аналитик.— Сейчас компании ТЭК заплатят дивиденды за 2020 год, который был для них не очень удачным, но все равно доходность будет 6–7%, что неплохо. Плюс к этому рубль слабый, и цена в рублях барреля нефти превышает 5 тыс. руб.— это исторический максимум. И в нефтегазовом секторе — праздник. Как долго он продлится — другой вопрос. Пока, судя по всему, все неплохо, и это значит, что дивиденды могут вырасти едва ли не вдвое по итогам 2021-го». При этом он обращает внимание, что у компаний ТЭК есть четкая дивидендная политика, «Газпром», например, говорит, что направит на дивиденды 50% прибыли в этом году.

Игра вдолгую

Важной особенностью инвестирования в дивидендные акции является довольно длительный горизонт планирования. Как правило, такие инвестиционные портфели — консервативные, акции в них разумно совмещать с облигациями.

«Горизонт дивидендных портфелей в идеале должен быть 5–10 лет, с минимальными ребалансировками — только в экстренных случаях»,— советует Кирилл Комаров. «Если говорить об инвестиционном горизонте длиной в год, включение дивидендных акций в портфель оправдано лишь на небольшую долю — условно до 20% от капитала, остальное стоит выделить под облигации»,— советует Дмитрий Пучкарев. Оптимальным же сроком инвестирования в дивидендные акции он считает пять лет и более, на таком горизонте эти вложения с высокой вероятностью принесут большую отдачу в сравнении с облигациями или депозитом.

Петр Рушайло