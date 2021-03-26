За участие в акции в поддержку Навального 31 января Евгения Ройзмана оштрафовали на 20 тыс. рублей

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман признан виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ за участие в несогласованном шествии в поддержку Алексей Навального, которое проходило 31 января. Согласно решению, вынесенному Октябрьским районным судом Екатеринбурга, господину Ройзману назначен штраф 20 тыс. руб.

Это результат рассмотрения второго дела, возбужденного в отношении политика за участие в шествии в поддержку Алексей Навального. Ранее суд вынес аналогичное решение по делу об участии в шествии 23 января.

Во время рассмотрения дела защита экс-мэра ходатайствовала об участии прокурора в заседании, а также об исключении протокола об административном правонарушении и о признании недопустимыми шести доказательств. Однако судья отклонил оба ходатайства. По словам юриста Юлии Федотовой, которая представляла интересы Евгения Ройзмана в суде, дело носит политический характер.

Сам господин Ройзман рассказал, что 31 января он дошел до Октябрьской площади. «Единственный был эксцесс, когда сотрудники Росгвардии вытеснили людей на лед. Это дикие действия, которые подвергли опасности людей. Потому что так несколько тысяч человек не пошли бы на лед»,— рассказал политик, отметив, что полицейские работали грамотно.

Ранее “Ъ-Урал” писал, 13 марта полиция Москвы составила на господина Ройзмана протокол по ст. 20.33 КоАП РФ (Сотрудничество с нежелательной организацией) за участие во Всероссийском форуме муниципальных депутатов «Муниципальная Россия», который организовала общественная организация «Открытая Россия» (входит в реестр иноагентов.— “Ъ”). Суд по данному правонарушению состоится 8 апреля.