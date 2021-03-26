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«Дортрансстрой» признан уклонившимся от заключения контракта на строительство Республиканского центра детской онкологии

Управление капитального строительства Башкирии вчера признало ООО «Дортрансстрой» (принадлежит кипрскому «Ерманиер лимитед») уклонившимся от заключения контракта на строительство Республиканского центра детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы, сообщается на сайте госзакупок. Стоимость контракта — 1,42 млрд руб., это на 5% дешевле его начальной цены (почти 1,5 млрд руб.).

В протоколе признания победителя уклонившимся от исполнения контракта от 25 марта указано, что положения банковской гарантии от 22 марта, предоставленной «Дортрансстрою» АО Банк «Северный морской путь», нарушают закон о контрактной системе в сфере закупок. По мнению управления капстроительства, нарушение заключается в том, что в гарантии установлена дата предъявления требования заказчиком датой его получения банком, а не направления требования исполнителю, «что ограничивает право заказчика на исполнение требования в случае, если получено оно будет по истечении срока действия гарантии».

Как сообщал “Ъ-Уфа”, 11 марта заказчик уже признал победителя конкурса — ООО «Строительное управление №1» (принадлежит Айдару Гуфранову) — уклонившимся от исполнения контракта в связи с предоставлением банковской гарантии, не соответствующей требованиям закупочной документации и положениям закона о контрактной системе. Компания предлагала исполнить контракт с дисконтом 2,06%, за 1,47 млрд руб. «Дортрансстрой» был участником закупки под №2.

По условиям торгов, генподрядчик должен до декабря 2024 года выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставить оборудование.

Майя Иванова


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