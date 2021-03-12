«Строительное управление №1» признано уклонившимся от контракта на строительство Центра детской онкологии в Уфе

Управление капитального строительства Башкирии признало ООО «Строительное управление №1» (принадлежит Айдару Гуфранову) уклонившимся от исполнения контракта на строительство Республиканского центра детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы за 1,47 млрд руб. следует из сообщения на сайте госзакупок.

Компанию признали уклонившейся от исполнения контракта в связи с предоставлением банковской гарантии, не соответствующей требованиям закупочной документации и положениям закона о контрактной системе, указано в протоколе, подписанном начальником управления капстроительства Артуром Насыровым.

Банковская гарантия, предоставленная ПАО «Банк УРАЛСИБ», обязывает гаранта уплатить денежную сумму в дату получения такого требования, а закон о контрактной системе «связывает исполнение требований с датой его направления», сообщается в протоколе.

Условия предоставленной победителем банковской гарантии предполагают получение банком требования платежа по гарантии до истечения срока действия гарантии, что влечет за собой сокращение времени на подготовку заказчиком требования и предъявления его банку, следует из документа.

В случае уклонения победителя заключение контракта могут предложить участнику под № 2 — ООО «Дортрансстрой» (принадлежит кипрскому «Ерманиер лимитед»), которое готово было исполнить контракт с дисконтом 5%, за 1,42 млрд руб.

ООО «Строительное управление №1» дважды признавали победителем конкурса на строительство Республиканского центра детской онкологии и гематологии РДКБ. По условиям торгов, генподрядчик должен до декабря 2024 года выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставить оборудование.

Майя Иванова