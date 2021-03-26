МИД РФ оценил мировые потери от пандемии вдвое больше, чем от кризиса 2008 года

Пандемия коронавируса привела к потерям мировой экономики в размере более $3,5 трлн, что в два раза больше ущерба от экономического кризиса 2008 года, заявил «РИА Новости» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Пандемия COVID-19, очевидно, войдет в историю как один из крупнейших вызовов XXI столетия. Ее последствия оказали пагубное влияние на все сферы нашей жизни. Не остались в стороне и международные экономические отношения. Эксперты сходятся во мнении, что мы имеем дело с крупнейшим глобальным кризисом со времен Второй мировой войны. Потери мировой экономики составили более $3,5 трлн. Это уже в два раза больше, чем во время кризиса 2008 года»,— сказал господин Вершинин.

По его мнению, преодолеть кризис страны мира смогут только сообща. «К сожалению, многие все чаще предпочитают действовать по принципу "каждый сам за себя". Какой эффект это оказывает на многостороннее экономическое сотрудничество, представить несложно,— сказал он.— Мировая экономика едина, и именно через многостороннее сотрудничество, нацеленное на поступательное и всеобъемлющее развитие, лежит путь к выходу из нынешнего масштабного кризиса».

Российские власти намерены отходить от «антикризисной» поддержки бизнеса к выстраиванию системной и адресной поддержки компаний. Такую позицию обозначил глава Минэкономики Максим Решетников на съезде «Опоры России», реагируя на вопросы о расширении круга получателей «антиковидной» помощи. Смена риторики объясняется восстановлением экономики.

О новом подходе господдержки бизнеса — в материале “Ъ” «Помощь присмотрится к малому бизнесу».