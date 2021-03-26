Глава администрации Нижегородского района получил условный срок

Борский городской суд признал главу администрации Нижегородского района Алексея Мочкаева (он был временно отстранен до результатов разбирательства, но не уволен с муниципальной службы, а нынешний глава Илья Лагутин пока взят на срочный контракт) виновным в злоупотреблении должностными полномочиями в 2016 году (ч. 3 ст. 33, ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

На момент совершения преступления Алексей Мочкаев занимал должность первого заместителем главы Борского района. Суд установил, что он распорядился сдать в аренду подконтрольной ему компании ремонтную базу муниципального автотранспортного предприятия по заниженным расценкам.

По этому же уголовному делу за злоупотребление должностными полномочиями осудили бывшего директора МУП «Борское ПАП» Владимира Новикова. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно с испытательным сроком на год.

Нанесенный предприятию ущерб в размере 2,8 млн руб. взыскан солидарно с виновных за счет их арестованного имущества.

Анастасия Еремина