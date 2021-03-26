Исполнение госконтрактов будут мониторить тщательнее

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Об этом зашла речь на краевом совещании, посвященном организации торгов в сфере госзакупок. Провел его губернатор Вениамин Кондратьев. «Краснодарский край участвует в 11 национальных проектах. Мы строим крупные социальные объекты, благоустраиваем зеленые зоны по всему региону. На эти работы предусмотрены десятки миллиардов рублей федеральных и краевых средств. И все закупки по нацпроектам должны проходить максимально прозрачно и понятно»,— сказал глава Кубани.

Ранее он дал поручение разработать систему контроля, которая бы позволила максимально прозрачно отслеживать ситуацию с исполнением государственных контрактов. О запуске системы в регионе доложил вице-губернатор Игорь Галась.

«До конца апреля завершим подготовку технологической базы, протестируем ее, и уже с 1 июля эта система должна полноценно заработать. Все заказчики будут обязаны размещать информацию о стадиях исполнения контрактов в электронном виде. И мы сможем в автоматическом режиме мониторить и отслеживать проблемы, отклонения от сроков исполнения работ»,— рассказал заместитель главы региона.

По его словам, в 2021 году на реализацию национальных проектов на Кубани будет направлено более 41 млрд рублей, на 9 млрд контракты уже заключены. Завершить эту работу планируют до 1 апреля.

На совещании речь шла и об упрощении процедуры малых закупок в крае. По поручению Вениамина Кондратьева 60% от их количества будут проводить через систему «электронного магазина». Это бесплатный для всех участников сервис, где поставщики публикуют прaйс-листы— стоимость работ нельзя завысить в процессе закупок. Высокотехнологичная система доступна для внедрения вне зависимости от уровня заказчика, будь то региональный уровень, муниципальный или просто конкретная организация.

Плавни защитили от застройки



По поручению губернатора Вениамина Кондратьева рядом с Краснодаром созданы две новые особо охраняемые природные территории регионального значения

Особый статус присвоен объектам, расположенным на землях Краснодарского лесничества, вблизи микрорайона Гидростроителей,— Болгарскому острову и Киргизским плавням. В апреле прошлого года Вениамин Кондратьев в рамках одного из рабочих объездов краевого центра проинспектировал эти территории. Для того чтобы защитить зеленые зоны от застройки, глава региона поручил придать им статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения.

«По двум объектам специалисты провели комплексное экологическое обследование. Установлено, что они имеют высокую значимость для сохранения массивов пойменных лесов реки Кубань, а также ландшафтного и биологического разнообразия региона. Статус ООПТ позволит обеспечить их сохранность»,— сообщил СМИ вице-губернатор Сергей Болдин.





Как рассказали в региональном минприроды, площадь Болгарского острова составляет 36,6 га, Киргизских плавней— 29,6 га. Они имеют большое значение для рекреационной составляющей, способствуют формированию благоприятной экологической обстановки краевого центра. После их присоединения площадь территорий с охранным статусом в регионе увеличилась на 66,27 га и составила более 480 тыс. га. В настоящий момент ведется работа о придании статуса ООПТ еще 31 территории.

Сохранению особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в регионе уделяется значительное внимание. По поручению главы Кубани проведена работа по постановке на кадастровый учет всех таких зеленых зон. Так, в прошлом году площадь ООПТ регионального значения увеличилась более чем на 150 тыс. гектаров. Создано пять новых особо охраняемых природных территорий. В частности, была увеличена площадь заказника «Туапсинский» с 15 тыс. га до 68 тыс. га. В него вошел заказник «Причерноморский» и территории, на которые ранее не распространялся режим особой охраны. «Это самая крупная ООПТ края— на 3 тыс. га больше площади ранее созданного природного парка «Маркотх». Все это этапы большой работы по сохранению зеленого каркаса края»,— рассказал ранее Вениамин Кондратьев.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края