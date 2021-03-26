MINI показала тизер «заряженного» электромобиля John Cooper Works

Компания MINI тизер John Cooper Works Electric — прототипа будущего серийного «заряженного» хэтчбека с электрической силовой установкой.

Feels like it’s time for a boost. Watch this space...#ElectricThrillMaximised pic.twitter.com/SuDrJGyzeJ — MINI (@MINI) March 24, 2021

На затемненном снимке, опубликованном на официальной странице британского автопроизводителя в Twitter, автомобиль показан с зелено-оранжевыми проблесковыми маячками на крыше. Ожидается, что серийный электромобиль MINI John Cooper Works Electric дебютирует в статусе автомобиля безопасности гоночной серии Formula E, где представлена заводская команда BMW i Andretti Motorsport.

Напомним, ранее MINI показала закамуфлированный прототип John Cooper Works Electric. Модель, технические характеристики которой не раскрываются, построена на базе трехдверного хэтчбека MINI последнего поколения. По дизайну закамуфлированный прототип напоминает одновременно и серийный 306-сильный хэтчбек MINI John Cooper Works GP, и 184-сильный электромобиль MINI Сooper SE.