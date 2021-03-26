В Самарской области похолодает до -11°C и пройдет мокрый снег

Ночью в субботу и воскресенье местами в Самарской области столбик термометра опустится до -11°C. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

По информации синоптиков, ночью и днем в субботу в регионе ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ночью и днем в воскресенье в Самарской области пройдет небольшой мокрый снег.

В выходные в регионе будет дуть северный и северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем в субботу и воскресенье воздух в Самарской области прогреется до +6 °C.

Ранее синоптики представили прогноз погоды на ближайшие месяцы в регионе. Согласно нему, апрель будет аномально теплым, а май - скупым на осадки.

Георгий Портнов