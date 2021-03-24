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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Самарской области ожидается аномально теплый апрель и дефицит осадков в мае

Подготовлен вероятностный прогноз температуры и осадков в России. В апреле температура воздуха в Самарской области будет выше нормы. Выпадение обильных осадков в регионе в этот период не ожидается. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В мае в Самарской области прогнозируется дефицит осадков. Кроме того, с мая по август текущего года в регионе температура воздуха будет в пределах нормы. А в сентябре опять ожидается превышение температурных норм в Самарской области.

Сейчас в регионе установилась переменная облачность без существенных осадков. Ночью в Самарской области столбик термометра опускается до -7 °C. Днем в регионе сохраняется плюсовая температура.

Георгий Портнов


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