В Верхнем Уфалее возбудили новое дело по махинациям при возведении очистных

По материалам проверки Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) в Верхнем Уфалее следственные органы возбудили еще одно дело по нарушениям при строительстве четвертой очереди очистных сооружений городской канализации. Речь идет о ненадлежащем строительном контроле со стороны ООО «Стройтехногрупп», сообщает КСП региона в своем официальном Telegram-канале. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», две недели назад СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По данным следствия, управление имущественных отношений Верхнего Уфалея заключило муниципальный контракт с ЗАО «Спинокс» (Тюмень) на строительство четвертой очереди городских очистных сооружений канализации. В 2017-2018 годах подрядчик предоставил акты формы КС-2 о выполненных работах и использованных материалах, которые фактически на объекте отсутствовали. В результате организация обманным путем получила из бюджета Верхнего Уфалея более 1,3 млн руб. в счет оплаты по контракту.