В Верхнем Уфалее возбудили два дела о растрате бюджетных денег

По материалам проверки Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области в Верхнем Уфалее следственные органы возбудили два уголовных дела. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале КСП региона.

Первое дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении неустановленного должностного лица из числа руководства управления имущественных отношений Верхнего Уфалея. Аудиторы установили, что 2018 году в рамках муниципального контракта были оплачены не выполненные работы по строительству четвертой очереди городских очистных сооружений канализации на общую сумму 1,3 млн руб.

Еще одно уголовное дело следственный отдел по Верхнему Уфалею СК РФ возбудил по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) в отношении неустановленного должностного лица из числа руководителей муниципального казенного учреждения «Специализированная служба». В ходе проверки установлено, что с 2019-го по сентябрь 2020 года, сотрудник растратил бюджетные деньги на оплату работ по эксплуатации и техническому обслуживанию Суховязского гидротехнического сооружения, которые фактически не выполнялись. Ущерб муниципалитету составил 836 тыс. руб.