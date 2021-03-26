Претендент на «Абаканский рудник» не смог оспорить запрет суда на продажу компании

Арбитражный суд Хакасии отказал помощнику депутата Госдумы Анатолия Карпова Элфану Рамазанову в отмене принятых 20 февраля ограничительных мер на продажу признанного банкротом ООО «Абаканский рудник» (город Абаза, Хакасия).

Как следует из материалов суда, в заявлении господин Рамазанов назвал принятые по ходатайству администрации Абазы обеспечительные меры «необоснованными и незаконными», поскольку конкурсный управляющий обязан был исполнить предписание УФАС о допуске Элфана Рамазанова к участию в торгах и повторном рассмотрении его заявки.

«Арбитражный суд учитывает социальную значимость выставленного на торги имущества, наличие разногласий по вопросу допуска Рамазанова Р. Д. к торгам, принимает во внимание, что решение УФАС по Красноярскому краю не вступило в законную силу»,— обосновал суд решение об отказе.

Как сообщалось, ООО «Абаканский рудник» было выставлено на торги в форме публичного предложения. Элфан Рамазанов подал единственную заявку на последнем этапе, когда цена составляла 74,6 млн руб., однако не был допущен к участию. Помощник депутата успешно обжаловал отказ в ФАС, но суд наложил запрет на проведение торгов до вынесения решения по заявлению администрации Абаза — власти опасаются, что новый собственник не сможет сохранить работоспособность предприятия.

ООО «Абаканский рудник» является градообразующим для Абазы, образовано в октябре 2013 года. В 2015 году компания подала на самобанкротство, в январе 2016 года в ней введено конкурсное производство. 100% компании находятся в собственности ООО «Абазинский рудник», которое на 60% принадлежит правительству республики и на 40% сенатору от Хакасии в Совфеде Александру Жукову (доверительный управляющий с 2019 года — Евгений Пфау). По данным пресс-службы правительства, в 2020 году на руднике произведено 1,8 млн т концентрата железной руды. В компании работают более 750 человек.

Подробнее о ситуации с рудником в Абазе — в материале “Ъ-Сибирь” «В горном одиночестве».

Дарья Решетникова