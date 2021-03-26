Заксобрание Челябинской области одобрило поправки в закон о защите животных

Депутаты законодательного собрания Челябинской области поддержали внесение изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», сообщает пресс-служба регионального парламента.

Нормативно-правовой акт предлагается дополнить положениями, направленными на усиление защиты животных от безответственного обращения, совершенствование механизма защиты прав граждан при обращении с животными, а также снижение количества безнадзорных домашних питомцев.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», поправки включают требования по обязательной регистрации и учету животных, а также запрет выпуска бездомных животных, побывавших в приютах, на территорию социально значимых объектов. Предлагается ввести и единые на территории РФ правила содержания собак и кошек. Полномочия по установлению порядка регистрации домашних животных предполагается возложить на органы власти субъектов РФ.