За шесть лет на Кубани материнский капитал получили 19 тысяч семей

В Краснодарском крае с 2014 года материнским капиталом в рамках нацпроекта «Демография» воспользовались 19 тыс. семей, из них 15,5 тыс. направили его на улучшение жилищных условий, остальные – на образование для детей и газофикацию жилья, сообщает пресс-служба депутата Светланы Бессараб.

Всего с 2014 по 2020 год уведомление о получении материнского капитала на Кубани получили 75 тыс. семей, все они могут в течение трех лет со дня рождения третьего ребенка подать заявление на выплату этих средств.

Размер материнского капитала в Краснодарском крае в текущем году составит 134,1 тыс. руб. Получить его могут семьи, которые живут в регионе не менее трех лет. Направить средства можно на выплату первоначального взноса по ипотеке, либо погасить за счет маткапитала часть процентов, а также вложить в строительство собственного жилья.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае сократят срок предоставления материнского капитала с 30 календарных до 10 рабочих дней.

Ольга Логинова