На Кубани до 10 дней сократили срок предоставления краевого материнского капитала

В Краснодарском крае с 30 календарных до 10 рабочих дней сократится срок предоставления краевого материнского капитала. Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Также стала проще процедура предоставления документов. В частности, многодетным родителям теперь не нужно будет предъявлять письменное обязательство, по которому необходимо оформить жилье в общую собственность, приобретаемое за счет маткапитала. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, это обязательство теперь подтверждается в заявлении о распоряжении средствами.

Краевой материнский капитал выплачивают семьям при рождении или усыновлении третьего либо последующих детей в рамках нацпроекта «Демография». В 2021 году его размер составляет 134,1 тыс. руб. На его выплату в бюджете региона предусмотрено 549,5 млн руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, за 11 месяцев 2020 года уведомления на предоставление регионального материнского капитала получили 9,5 тыс. многодетных семьей. Размер выплаты составляет 129,3 тыс. руб. В краевом бюджете на эту меру поддержки предусмотрено 923,4 млн руб. В полном объеме либо частично выплатами по данным на середину декабря 2020 года воспользовались свыше 4,5 тыс. семей.

О демографических итогах года в Краснодарском крае читайте в интервью вице-губернатора по социальной политике Анны Миньковой

Алексей Белянин