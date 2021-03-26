Ограничение движения по улице Кожевенной в Краснодаре продлили до 15 апреля

«Краснодар Водоканала» принял решение заменить участок коллектора на месте прорыва канализации и обрушения грунта, которое произошло на пересечении улиц Кожевенной и Каляева. Работы, которые ранее планировалось завершить 25 марта, будут проводиться до 15 апреля. На этот же срок продлено временное ограничение движения транспорта на данном участке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

На период проведения работ по замене участка железобетонного коллектора протяженностью 40 м на сети из пластика в этом районе будет действовать временная альтернативная схема проезда. С 20 марта было открыто двустороннее движение по улице Скорняжной на участке от Каляева до Струнной. По улице Струнной открыто движение от улицы Скорняжной в направлении улицы Кожевенной, подъезд многоэтажным домам на улицах Каляева и Кожевенной можно по участку от Струнной до Каляева по улице Кожевенной.

Сохранится измененная схема работы общественного транспорта. Как ранее сообщал Ъ-Кубань”, троллейбусный маршрут № 8 «Железнодорожный вокзал «Краснодар-1» — Юбилейный микрорайон» был приостановлен, автобусный маршрут № 95 «Юбилейный микрорайон — автовокзал «Южный» перенесен и будет объезжать участок реконструкции по улицам Калинина и Тургенева.

Ольга Логинова