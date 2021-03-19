В Краснодаре из-за обвала грунта остановлен троллейбусный и изменен автобусный маршруты

По причине обвала грунта на улице Кожевенной в районе пересечения с улицей Каляева приостановлена работа троллейбусного маршрута № 8 «Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» — Юбилейный микрорайон» до окончания ремонтных работ и восстановления дорожного покрытия, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Кроме того, изменен маршрут автобуса № 95 «Юбилейный микрорайон — автовокзал «Южный» - теперь он едет в объезд улице Калинина и улице Тургенева.

В настоящий момент на месте аварии работают специалисты ООО «Краснодар Водоканал», ведется обследование провалившегося участка дороги.

Также сообщается об изменении графика движения утренних и вечерних рейсов троллейбусных маршрутов № № 7, 12 и 13 вечером 20 марта и утром 21 марта в связи с ремонтными работами на контактной сети в микрорайоне Гидростроителей. Так, последний троллейбусный маршрут № 7 «Ж/д вокзал Краснодар-1» — аэропорт» 20 марта отправится от ж/д вокзала в 21:43, а 21 марта первый рейс от аэропорта — в 6:38. Последний рейс троллейбусного маршрута № 12 «Стадион Кубань — ул. Благоева» 20 марта отправится от стадиона «Кубань» в 21:45, а первый рейс 21 марта от улицы Благоева — в 6:09. Самый первый рейс троллейбусного маршрута № 13 «Бальнеолечебница —ул. Благоева» 21 марта от улицы Благоева выйдет в 6:23.

Ольга Логинова