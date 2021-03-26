«Метафракс Групп» намерен занять более половины внутреннего рынка смол

Крупнейший российский производитель смол «Метафракс Групп» планирует на треть увеличить производственные мощности в России и к началу 2023 года нарастить долю на российском рынке синтетических смол до 50–55%. Существенным конкурентным преимуществом «Метафракс Групп» станет наличие собственной сырьевой базы для производства смол – карбамида, меламина и формалина. Всего в производства смол и формалина компания намерена вложить более 10 млрд руб.

Совет директоров «Метадинеа» (входит в «Метафракс Групп») в конце 2020 года принял решение расширить мощности завода по выпуску формальдегидных смол в Орехово-Зуево на 200 тыс. тонн. Таким образом, мощность площадки возрастет до 600 тыс. тонн.

Также в стадии реализации проект по установке смоляного реактора и сопутствующей инфраструктуры на промышленной площадке «Метадинеа» в Губахе, что увеличит мощности почти на 40 тыс. тонн.

Как сообщил председатель Совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян, стоимость реализации проектов оценивается в сумму в 3,1 млрд руб.

В результате мощности компании по выпуску смол в РФ увеличатся на 30% с нынешних 600 тыс. тонн, а в целом по группе – на 20% с учетом производства в Австрии, достигнув 1,3 млн тонн. «Сейчас компания занимает около 40–45% внутреннего рынка смол. Запуск новых установок позволит нарастить эту долю до 50–55%», – сказал Армен Гарслян.

Данный вид смол используются как связующий компонент для производства строительных материалов и в деревообрабатывающей отрасли для производства плитных материалов (ДСП, МДФ, фанеры и пр.). Компания рассчитывает на рост этих сегментов рынка. «Потребность в этих объемах есть, в России строят новые производства компании мирового уровня. 16 лет назад мы стали катализатором их прихода в Россию, потому что смолы такого класса ранее в стране не выпускались. По нашим подсчетам, благодаря этому в российскую экономику инвестировано более 12 млрд евро. Это деревообрабатывающие производства, теплоизоляция и многое другое», – комментирует Армен Гарслян.

«В стратегии развития «Метафракс Групп» смоляной бизнес является ключевым направлением. Ради этой цели мы начали реализацию проекта по строительству комплекса «Аммиак – карбамид – меламин». Мы усиливаем собственную сырьевую базу, получаем свой меламин и карбамид. Наращиваем выпуск формалина. Больше будем производить смол – возьмем большую долю рынка. Да, где-то будет конкуренция. Мы возьмем его качеством, своими технологиями, более низкой себестоимостью по сравнению с конкурентами. Мы будем предлагать лучший продукт. Смолы для нас крайне перспективный бизнес», – заявил Армен Гарслян.

Помимо этого, по словам Армена Гарсляна, Группа приступила к проектированию третьей установки формалина на подмосковной площадке «Метадинеа» и установок по производству формалина и параформальдегида на промышленной площадке в Губахе. Общий объем инвестиций оценивается в сумму около 7 млрд руб. Таким образом, планируется выпуск более 300 тыс. тонн этих продуктов в год.

В конце 2021 года «Метафракс» намерен завершить строительство производства аммиака, карбамида и меламина, которое обеспечит смоляные мощности «Метадинеа» собственным сырьем. Проектная мощность завода позволит выпускать ежегодно до 575 тыс. тонн карбамида, 308 тыс. тонн аммиака и 40 тыс. тонн меламина.

Помимо «Метафракс Групп» выпуск и реализацию синтетических смол в России осуществляют «Гексион-Щекиноазот», ПАО «Акрон» и другие предприятия.