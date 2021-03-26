Губернатор Андрей Травников приветствовал гостей и участников VIII Транссибирского Арт-фестиваля

В Государственном концертном зале имени Арнольда Каца в День работника культуры начал работу VIII Транссибирский Арт-фестиваль. В адрес гостей и участников поступило приветствие от Президента Российской Федерации Владимира Путина.



Губернатор Андрей Травников обратился ко всем ценителям высокого искусства. Он напомнил, что из-за пандемии коронавируса в прошлом году шли дискуссии о том, проводить очередной фестиваль или отменять его. «Было решено – проводить обязательно, несмотря ни на что. Не все мероприятия прошли в привычном для нас формате, многие были переведены в онлайн. Но это тот уникальный случай, когда фестиваль объединил ещё больше любителей искусства со всего мира (совокупная аудитория трансляций в прямом эфире и в записи превысила 1,5 млн человек) и остался с нами почти на год. Несмотря на все сложности, закрытие границ, вся программа фестиваля была выдержана. Эта стойкость в преодолении трудностей очень символична. Спасибо всем организаторам, участникам, зрителям за верность идее, за то, что сегодня мы можем открывать восьмой фестиваль безо всякой вынужденной паузы».

Главный организатор фестиваля Вадим Репин отметил, что хорошо помнит первые фестивали, когда он был полон надежд, что это превратится в добрую традицию. «Традиция жива, и наш восьмой форум будет не менее красочным, не менее «взрывным», чем предыдущие. «Поехали!» – таков наш девиз»!

Фестиваль 2021-го года продлится с 25 марта по 26 апреля. События этого масштабного форума пройдут в Новосибирске и в городах Новосибирской области, а также в Москве и Красноярском крае.

В Новосибирской области Арт-фестиваль проходит при поддержке Правительства региона в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

В рамках форума – уже традиционно – реализуются образовательные проекты. В период проведения фестиваля пройдёт цикл общедоступных мастер-классов «Просто общайся со звездой», на которых Вадим Репин и его коллеги – музыканты мирового уровня – поделятся секретами мастерства. Основная часть образовательной программы пройдёт в концертном зале Дворца культуры «Энергия», а также в Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки и Новосибирской специальной музыкальной школе. Образовательная программа осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.

Транссибирский Арт-фестиваль высоко оценён Правительством России, его программы включены в культурную презентацию страны на международном уровне.

Одной из важнейших традиций Транссибирского Арт-фестиваля стало премьерное исполнение сочинений композиторов-современников, в том числе созданных специально для Фестиваля. В программе VIII Транссибирского Арт-фестиваля две премьеры: в исполнении Вадима Репина и Александры Конуновой впервые в России прозвучал Концерт для двух скрипок с оркестром «Shadow walker» Марка-Энтони Тёрниджа (2017), а Новосибирский академический симфонический оркестр исполнит мировую премьеру сочинения «Тобольские царевны» новосибирского композитора, доцента кафедры композиции Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки Елены Демидовой.

Основной принцип фестиваля – расширение общемирового музыкального пространства путём приглашения артистов высочайшего уровня в отдалённые регионы страны – остаётся неизменным. Фестивальный марафон откроет дирижёр Андрис Пога (Латвия), продолжит Казуки Ямада (Япония), программа концерта которого включает в себя и мировую премьеру, и никогда не звучавшую ранее на Фестивале музыку Брукнера; также в программе – концерт под управлением Шарля Дютуа (Франция). Впервые под руководством Валерия Гергиева выступят симфонические оркестры Новосибирской филармонии и Мариинского театра – в день закрытия фестиваля, 26 апреля.

В симфонических и камерных программах фестиваля также примут участие пианисты Николас Ангелич (США), Денис Кожухин, Николай Луганский, который помимо участия в камерных программах, представит сольный концерт, виолончелист Пабло Феррандес (Испания), коллектив «Пьяццолла-студио».

Открытие V Образовательной программы началось мастер-классом художественного руководителя Вадима Репина по специальности «Скрипка». В образовательной программе примут участие скрипачка Александра Конунова, пианисты Николай Луганский и Денис Кожухин, виолончелист Пабло Феррандес (Испания), квартет «Пьяццолла-студио» (Фридрих Липс (баян), Святослав Липс (фортепиано), Владислав Иголинский (скрипка), Кирилл Родин (виолончель)). Серию мастер-классов, посвящённых музыкальному менеджменту и искусству камерно-инструментального исполнительства, представит московская пианистка и продюсер Алиса Куприёва (проект Лофт Филармония). Собственный курс о психофизиологическом сопровождении профессиональной деятельности музыканта проведёт пианистка Вера Каменева (проект «Инновационная школа исполнительского мастерства»).

С полной программой VIII Транссибирского Арт-фестиваля можно ознакомиться на сайте Новосибирской государственной филармонии.

Для справки. Паспорт нацпроекта «Культура» разработан Минкультуры России во исполнение Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и включает в себя три проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Цель проекта – увеличение к 2024 году числа граждан, вовлечённых в культуру, путём создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте национальные проекты.рф