Байден намерен работать с Европейским советом по России и Китаю

Президент США Джо Байден заявил Европейскому совету, что намерен совместно работать по России и Китаю, а также ряду других региональных тем, сообщается на сайте Белого дома.

«Президент выразил желание работать вместе по общим интересам внешней политики, включая Китай и Россию. В дополнение к этому он отметил необходимость продолжать общение США и ЕС по Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам»,— говорится в сообщении Белого дома, опубликованного по итогам сессии Евросовета, в которой участвовал американский президент. Также на встрече обсуждались пандемия коронавируса, угроза изменения климата и экономические связи.

О внешней политике США читайте в публикации “Ъ” «Европа обайденела».