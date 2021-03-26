В Ленобласти возбудили уголовное дело после выступления отрицавшего Холокост лектора

В Ленинградской области после выступления бывшего преподавателя СЗИУ РАНХиГС и СПбГЭУ Владимира Матвеева, который усомнился в существовании Холокоста возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело»,— говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 21 января на вебинаре для педагогов с целью их подготовки к проведению в школах уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной армии, освободителей Аушвица. Лектор Владимир Матвеев назвал Холокост «мифом» и «выдумкой».

Подробнее о скандале — в материале “Ъ”.