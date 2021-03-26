На курских площадках «Мираторга» и «Агропромкомплектации» готовятся снять карантин по АЧС

На свинокомплексах ООО «Агропромкомплектация-Курск» (Железногорский район) и ООО «Мираторг-Курск» (Фатежский район) завершена дезинфекция помещений и подготовлены документы для отмены карантина по африканской чуме свиней (АЧС). Об этом сообщили в администрации региона. В то же время на двух площадках местного ООО «Реут» ветеринарно-санитарные мероприятия продолжаются.

В Горшеченском районе на границе с Воронежской областью продолжает работать ветеринарно-санитарный пост, на пункте перехода границы с Украиной оборудован дезбарьер для автомобилей. Продолжаются проверки личных подсобных хозяйств: с начала 2021 года проведено более 21 тыс. исследований на АЧС среди домашних свиней, все результаты оказались отрицательными. Администрация региона прорабатывает вопрос о создании «буферных зон» без диких кабанов вокруг свинокомплексов.

Подробнее о развитии ситуации с АЧС в Курской области — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин