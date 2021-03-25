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Основной темой Kazansummit станет осознанное потребление

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина заявила, что «на федеральном уровне есть определенное недопонимание важности исламского финансирования». «Я сейчас говорю про необходимость внесения изменений в ряд федеральных законов, например, в Налоговый кодекс»,— заявила она на онлайн-конференции „Ъ“ «Инвестиционная экосистема. Региональный аспект». 

При этом чиновница напомнила, что в Татарстане при участии «Ак Барс» банка создан первый в России паевый инвестиционный фонд, а руководитель республики Рустам Минниханов по поручению президента страны Владимира Путина возглавил группу стратегического видения «Россия — Исламский мир» (в этой группе представлены страны Организации исламского сотрудничества (ОИС)). Она напомнила, что из стран ОИС самым крупным инвестором является Турция. 

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"


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