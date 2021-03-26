Для спасения Вари Мачалиной не хватает 728 600 руб.

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алена Гаврина: «У Вари тяжелая форма несовершенного остеогенеза. Девочка регулярно проходит курсы лечения препаратом памидронат, занимается плаванием. Благодаря этому мы смогли достичь главной цели — Варя может самостоятельно ходить. Сейчас девочку снова беспокоят боли при ходьбе. На рентгенограммах видно, что установленный в голень штифт начал гнуться — это произошло из-за резкого роста Вари. Штифт необходимо заменить на новый, и тогда девочка сможет больше двигаться».

Стоимость операции 1 769 600 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 млн руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 41 тыс. руб. Не хватает 728 600 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Варю Мачалину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Вари — Дарьи Владимировны Мачалиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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