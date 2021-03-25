На Кубани рост выдачи микрозаймов увеличился на четверть

В феврале этого года микрофинансовые организации Краснодарского края выдали заемщикам 70,67 тыс. «займов до зарплаты» (до 30 тыс. руб.). Это на 25,5% больше, чем в феврале 2020 года (56,31 тыс.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По количеству выданных в феврале микрозаймов Краснодарский край занимает третье место после Москвы (89,55 тыс. ед.; +31,5%) и Московской области (80,18 тыс. ед.; +36,6%). В целом по России в феврале 2021 года количество выданных микрозаймов составило 1,79 млн. единиц, что на 15,5% больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года (1,55 млн. ед.). По сравнению с январем в феврале 2021 года количество выданных микрозаймов сократилось на 6,5% (в январе 2021 года – 1,91 млн. ед.).

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин считает, что во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн заявок в сегменте микрозаймов.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в феврале текущего года банки Кубани выдали населению 44,69 тыс. потребительских кредитов. Это на 12,5% меньше, чем в феврале 2019 года (была 51 тыс. кредитов).

Дмитрий Михеенко