Ura.ru скостили вред

Верховный суд Чечни снизил в 500 раз сумму морального вреда, которую уральское информагентство Ura.ru должно было выплатить бывшему заместителю прокурора Урус-Мартановского района республики Мурату Залзаеву. Поводом для спора стала новость о смертельном ДТП, в которое попал господин Залзаев. Ura.ru в заголовке сообщило, что «сотрудник прокуратуры убил трех человек». Однако следствие установило, что Мурат Залзаев не был виновником ДТП. После этого он отсудил у информагентства беспрецедентные для таких споров 15 млн руб. морального вреда, что могло привести к банкротству СМИ. В Союзе журналистов РФ связали решение уменьшить сумму выплат до 30 тыс. руб. в том числе с общественным резонансом вокруг процесса.

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Урус-Мартановского суда, который принял решение о взыскании 15 млн руб. морального вреда с Ura.ru в пользу Мурата Залзаева, состоялось по видео-конференц-связи между ВС Чечни и Ленинским райсудом Екатеринбурга. Поводом для судебных разбирательств стала новость, опубликованная в августе 2017 года под заголовком «В Чечне сотрудник прокуратуры погубил трех человек. Люди сгорели в машине заживо. ВИДЕО». В ней шла речь о ДТП в Грозном 26 августа 2017 года. Столкнулись Toyota Camry Мурата Залзаева и Lada Priora. Отечественный автомобиль взорвался, погибли два человека. Новость была написана на основе информации Telegram-канала Mash, который опубликовал видео с места ДТП, а также Russia Today, которое ссылалось на управление МЧС Чечни.

Надо отметить, что в самой новости утверждения о виновности господина Залзаева не было.

Позже следствие установило, что Мурат Залзаев не был виновником ДТП. После прекращения уголовного дела он обратился с иском в суд. Он требовал признать не соответствующей действительности информацию на Ura.ru, а также взыскать с Сибирско-Уральской медиакомпании (учредитель Ura.ru) 20,340 млн руб. морального вреда (из расчета 60 тыс. руб. за 339 дней нахождения новости на сайте информагентства). Урус-Мартановский районный суд постановил взыскать в пользу господина Залзаева 15 млн руб.

Апелляционные жалобы на это решение подали обе стороны. Мурат Залзаев просил увеличить размер морального вреда до 20,340 млн руб. «Он не был виновным, более того, он сам был пострадавший в этом ДТП, а пишут, что из-за него люди сгорели заживо. А это преступление предусматривает до семи лет лишения свободы»,— пояснил представитель господина Залзаева. Он отметил, что на сайте новость оставалась около полутора лет: «Если б они оперативно удалили информацию, размер компенсации был бы меньше». Представитель истца отметил, что из-за распространения этой новости Мурат Залзаев вынужден был уйти с работы по собственному желанию. Он до сих пор не трудоустроен.

«Снижение размера компенсации до смехотворных сумм порождает у СМИ ощущение вседозволенности и безнаказанности, а также приводит к злоупотреблению свободой слова»,— настаивал адвокат экс-прокурора.

Представитель Ura.ru Павел Бабиков, в свою очередь, просил полностью отменить решение Урус-Мартановского райсуда и передать на новое рассмотрение по месту нахождения ответчика в Екатеринбурге. Длительное нахождение Мурата Залзаева на посту прокурора, мотивировал он, могло повлиять на решение суда в Чечне. Господин Бабиков также указал на беспрецедентность суммы морального вреда, взыскание которой фактически прекратит деятельность СМИ. По его словам, сумма не адекватна и нанесенному ущербу, который так и не был доказан в суде.

Суд, выслушав стороны, принял неожиданное для всех решение, снизив размер морального вреда до 30 тыс. руб. Также суд обязал Ura.ru опубликовать опровержение не соответствующих действительности сведений в отношении господина Залзаева.

Медиаюрист Галина Арапова сообщила “Ъ”, что средняя сумма штрафов, назначаемых судами РФ в пользу физлиц в спорах со СМИ, варьируется от 20 до 100 тыс. руб. и в редких случаях достигает 200 тыс. руб.

«Если бы ВС Чечни оставил в силе штраф в 15 млн руб., это обанкротило бы Ura.ru»,— отмечает госпожа Арапова.





Банкротства крупного СМИ опасались также и в Союзе журналистов России (СЖР), председатель которого Владимир Соловьев в начале марта обращался в Генпрокуратуру с требованием разобраться в «законности и объективности вынесения судебного решения» в первой инстанции. В четверг господин Соловьев заявил “Ъ”, что связывает решение Верховного суда Чечни о значительном снижении суммы штрафа в том числе с резонансом вокруг процесса и вмешательством СЖР. Он также отметил, что давление на региональные СМИ, в том числе со стороны представителей власти, является системной проблемой в России.

В Ura.ru решением остались довольны. Узнать позицию господина Залзаева не удалось. «Нет никакого желания общаться с представителями СМИ»,— сообщил он “Ъ”.

Татьяна Дрогаева, Екатеринбург; Мария Старикова