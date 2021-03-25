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Краснодар. Кубань, Адыгея

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На Кубани более 300 студентов вузов продолжают учиться дистанционно

На сегодняшний день 325 студентов трех высших учебных заведений из-за контакта с заболевшими COVID-19 переведены на дистанционный формат обучения. Кроме того, Северо-Кавказский филиал Российского госуниверситета правосудия продолжает занятия исключительно с использованием дистанционных технологий, сообщили в краевом оперативном штабе.

По информации краевого министерства образования, науки и молодежной политики, в настоящее время закрыт один детский сад в Геленджике (на самоизоляции находятся 144 воспитанника), а также три группы в трех детских садах Горячего Ключа и Туапсинского района. «Закрытых классов и школ нет. Более 94% учеников находятся на плановых каникулах. Остальные школьники продолжают очное обучение», - сообщили в министерстве.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что за минувшие в сутки в Краснодарском крае выявлено 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших составляет 41 699 человек. Выздоровели 36 579 пациентов, 2255 человек скончались.

Дмитрий Михеенко


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