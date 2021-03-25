Xiaomi представила в России среднебюджетные смартфоны Redmi Note 10

Китайский производитель электроники Xiaomi анонсировал выход в России смартфонов средней бюджетной категории Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro. 8 апреля выйдет Redmi Note 10 по цене 17,9 тыс. руб., а 30 марта — Redmi Note 10 Pro стоимостью от 28,9 тыс. руб.

В Redmi Note 10 Pro будет 108-мегапиксельная камера с одним из самых высоких разрешений на рынке. У смартфона будет процессор Qualcomm Snapdragon 732G, дисплей 6,67 дюйма, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ — внутренней. У Redmi Note 10 будет процессор Qualcomm Snapdragon 678, дисплей 6,43 дюйма, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ — внутренней. У этой версии будет основная камера на 48 МП. У обоих устройств будут доступны три цвета: «серый оникс», «лазурное озеро» и «белая галька».

Евгений Федуненко