В Краснодаре внедрят единую систему обеспечения градостроительной деятельности

В столице Кубани планируют разработать информационную систему, которая позволит отслеживать все этапы строительства новых микрорайонов. Данное поручение профильным подразделениям краевой администрации дал глава региона Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, в настоящее время Краснодар становится похожим на «лоскутное одеяло», при этом необходимо создать единый облик города. «Именно для этого разработали генплан, и он не должен оставаться только на бумаге. Здесь нужна четкая система контроля за соблюдением всех нормативных актов, которые регулируют градостроительство», – сказал господин Кондратьев.

Глава Кубани распорядился создать информационную систему, курировать которую будет департамент по архитектуре и градостроительству края. Профильные региональные ведомства смогут дистанционно проверить любой муниципалитет на предмет соблюдения градостроительного законодательства, начиная от формирования земельного участка и заканчивая сдачей объекта. Краевые власти, в свою очередь, будут отслеживать ход исполнения работ, и видеть нарушения, своевременно реагируя на них.

«Мы должны не остановить строительство, а трансформировать его на качественно новый уровень», – акцентировал Вениамин Кондратьев.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, Вениамин Кондратьев поручил проанализировать нагрузку на коммунальную инфраструктуру в районе Западного обхода краевой столицы, где планируется построить 104 многоквартирных дома.

Василий Хитрых