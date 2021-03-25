Мэр Майкопа Андрей Гетманов арестован на два месяца

Городской суд Майкопа избрал меру пресечения в отношении главы города Майкопа в виде содержания под стражей на срок два месяца, чиновнику предъявлено обвинение в совершении вымогательства (ч. 3 ст. 163 УК РФ), сообщило следственное управление СКР по республике Адыгея.

По данным следствия, в мае 2018 года мэр Гетманов принял в своем служебном кабинете предпринимателя и предложил ему совершить обмен земельными участками, предназначенными для выращивания сельскохозяйственных культур. Предприниматель оказался, так как предложенный ему участок был меньше и стоил дешевле, однако господин Гетманов, по данным СКР, начал оказывать на него психологическое давление, угрожая расправой. В итоге фермер, испугавшись угроз, согласился на заведомо невыгодную для себя сделку, о чем он впоследствии сообщил в правоохранительные органы.

Подробнее о деле — в материале “Ъ-Юг” «Мэр Майкопа предложил неравный обмен»

Анна Перова, Краснодар