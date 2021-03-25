Краевой министр сельского хозяйства покидает должность

Министр сельского хозяйства Пермского края Оксана Бреднева покинет должность после 26 марта. Об этом информагентству Ura.ru сообщила сама министр. Она рассказала, что намерена вернуться в бизнес.

Ранее источники “Ъ-Прикамье” уже сообщали о предстоящей отставке министра. Оксана Бреднева руководит региональным минсельхозом с июня 2019 года. До прихода на госслужбу госпожа Бреднева работала исключительно в региональных бизнес-структурах. Возглавляла АО «Камтэкс-Химпром», УК «Гипсополимер», ООО «Мясокомбинат „Кунгурский“», кондитерскую фабрику «Тортолино».