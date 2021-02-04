Сельский час истек

Руководитель регионального минсельхоза Оксана Бреднева может покинуть правительство. По информации „Ъ-Прикамье“, вероятная отставка не связана с оценкой профессиональной деятельности, а обусловлена личными причинами. Сама Оксана Бреднева ситуацию не комментирует. Отметим, что ранее госпожа Бреднева не работала на госслужбе, а руководила различными предприятиями региона. Эксперты считают такой подход эффективным, так как для руководителя важны не столько детальное знание отрасли, сколько управленческие навыки.



Министр сельского хозяйства Пермского края Оксана Бреднева может покинуть должность. Об этом „Ъ-Прикамье“ рассказали несколько источников, близких к правительству. По их словам, госпожа Бреднева уходит по собственному желанию. «Это ее личное решение, никак не связанное с эффективностью исполнения своих обязанностей»,— отмечает один из источников.

Сама Оксана Бреднева от комментариев отказалась. В пресс-службе министерства корреспонденту „Ъ-Прикамье“ пообещали уточнить информацию и прокомментировать ситуацию позже.

Оксана Бреднева была назначена исполняющей обязанности регионального министра сельского хозяйства в июне 2019 года. На этом посту она сменила Александра Козюкова, который в конце мая 2019-го возглавил управление Россельхознадзора по Пермскому краю. В сентябре экс-губернатор Пермского края Максим Решетников окончательно утвердил гос­пожу Бредневу в качестве министра.

До прихода на госслужбу Оксана Бреднева работала исключительно в региональных бизнес-структурах. Возглавляла АО «Камтэкс-Химпром», УК «Гипсополимер», ООО «Мясокомбинат „Кунгурский“», кондитерскую фабрику «Тортолино». Являлась лицензированным ведущим программ по развитию бизнеса международной консалтинговой компании Leadership Management International.

Госпожа Бреднева имеет два диплома с отличием: Пермского государственного педагогического института (направление «Математика, информатика и вычислительная техника») и Пермской государственной сельскохозяйственной академии («Бухгалтерский учет и аудит»).

По итогам 2019 года Оксана Бреднева стала одним из самых обеспеченных министров в правительстве Пермского края. Она показала годовой доход в 28,4 млн руб.

По мнению бывшего министра сельского хозяйства Прикамья, вице-президента Торгово-промышленной палаты Пермского края Елены Гилязовой, «для руководства любой отрасли управленческий опыт и навыки важнее детального знания товарного рынка». «У любого эффективного руководителя в команде есть осведомленные экс­перты или заместители, детально разбирающиеся в отрасли. Для руководителя же важнее выстроить команду, систему управления и делегирования полномочий. Поэтому, на мой взгляд, последние нормативные акты, требующие для руководящих должностей наличие профильного образования, скорее, идут во вред, а не на пользу»,— поясняет Елена Гилязова.

Константин Кадочников