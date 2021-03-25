Шойгу обсудил обстановку в Сирии с главой Минобороны Турции

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили ситуацию в Сирии по телефону. Стороны договорились принять «совместные меры по предотвращению нарушений договоренностей».

«Главы военных ведомств предметно обсудили обстановку в Сирийской Арабской Республике, уделив внимание взаимодействию в рамках совместной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, а также другие темы, представляющие взаимный интерес»,— говорится в сообщении Минобороны России (цитата по ТАСС).

Господин Акар сказал, что переговоры «прошли в конструктивном русле». «Мы сошлись во мнении о необходимости принятия совместных мер по предотвращению нарушений договоренностей»,— сказал министр обороны Турции журналистам (цитата по «Анадолу»). По его словам, в последнее время на севере Сирии участились случаи нарушения режима прекращения огня со стороны сил, подконтрольных Башару Асаду. «Необходимо скорейшее возвращение к букве договоренностей»,— добавил министр. По словами главы Минобороны Турции, российская сторона примет меры по ситуации в Сирии.

Ранее Анкара попросила Москву остановить атаки со стороны проправительственных сил по подконтрольным Турции районам на севере Сирии, а сирийская оппозиция обвинила российских военных в ударах по Идлибу. Москва в ответ заявила, что турецкие военно-воздушные силы впервые за 17 месяцев нанесли удары по провинции Ракка. Российские военные также недовольны действиями протурецких формирований.

Подробнее — в материале “Ъ” «Москва и Анкара сириозно недовольны друг другом».