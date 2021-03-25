Путин поручил проработать организацию русскоязычного песенного конкурса

Президент России Владимир Путин поручил правительству и администрации разработать предложения по организации русскоязычного конкурса песни. Так он отреагировал на слова пианиста Олега Аккуратова, который сказал, что на существующих конкурсах много песен на английском языке.

«Я считаю, что это неправильно. Нужно привлечь любовь к родине, любовь к стране, к родному языку. Я думаю, что это важно для нас для всех»,— сказал господин Аккуратов президенту в ходе видеоконференции главы государства с молодыми деятелями культуры. По его мнению, в стране не хватает русскоязычного конкурса песни.

«Спасибо за ваши предложения. Сразу начну с того, что мне кажется масштабным и важным,— русскоязычный песенный конкурс. Обязательно подумаем над этим. Прошу коллег в правительстве, в администрации представить соответствующие предложения»,— сказал господин Путин.

Напомним, с 18 по 22 мая в Роттердаме пройдет песенный конкурс «Евровидение». От России выступит певица Манижа с песней «Russian woman» на английском языке и русском языках.