Вызванный в столицу посол России в США Анатолий Антонов 25 марта появился на публике. Он не стал озвучивать какой-либо конкретики относительно перспектив взаимодействия Москвы и Вашингтона.

Дипломат ограничился лишь общим заявлением, что у двух великих держав нет времени ссориться и нужно решать накопившиеся проблемы. При этом Антонов не смог ответить на вопрос о своем возвращении в Штаты. Это будет решать руководство страны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что в Кремле ждут внятных решений от администрации американского президента Джо Байдена.



После эпохального высказывания американского лидера возникла пауза. Отгремели ответные российские выступления, и всеобщая кампания осуждения «заокеанского дедушки» со стихами и грозными призывами практически сошла на нет. Официальные медиаресурсы привычно сосредоточились на дежурных темах о недееспособности 46-го президента США.

Благо он дает повод: то споткнется, то — молния российских государственных информационных агентств — уйдет с совещания без маски, а потом за ней вернется. Однако главный вопрос относительно будущего российско-американских отношений по-прежнему остается без ответа. Страна живет в ожидании санкций, рубль падает, многочисленные комментаторы перечисляют страшные сценарии, Кремль допускает отключение платежной системы SWIFT. При этом ничего не меняется, а то, что происходит, нельзя назвать позитивным развитием событий.

Уж лето скоро, а дата оглашения послания президента Федеральному собранию неизвестна. Как его оглашать, если партнеры что угодно могут выкинуть.

Неопределенность хуже реальности, а затишье бывает перед бурей. На этом фоне в Москву прибыл российский посол в США Анатолий Антонов. Его, как мы знаем, вызвали домой после известных слов Байдена. И вот он впервые появился на публике — побывал в Госдуме и Совете федерации. Однако все эти консультации закрыли для прессы.

Тем не менее Анатолий Иванович сделал ряд заявлений. Их можно охарактеризовать как миролюбивые и в чем-то даже примиряющие. Дипломат отметил, что две великие державы не должны ссориться, потому что они отвечают за мир во всем мире. Нужно решать накопившиеся проблемы. Правда, какие именно так и осталось неясным.

Он повторил тезис, ранее озвученный МИД РФ: нельзя допускать деградации российско-американских отношений. Ну, и кроме того, господин Антонов отметил, что не знает, когда вернется в Штаты, а также не в курсе примет ли его президент РФ Владимир Путин.

Слова Антонова и заявления российского внешнеполитического ведомства можно трактовать следующим образом: несмотря ни на что мы по-прежнему готовы общаться и даже дружить.

Мы, конечно, обиделись, но не так чтобы очень. Хотя министр иностранных дел Сергей Лавров съездил в Китай, где в очередной раз намекнул на создание российско-китайского антизападного альянса. При этом в возможность возникновения такого совета вериться с трудом, но с медийной точки зрения, наверное, это выглядит эффектно.

Вся таинственность и недосказанность может означать лишь одно — Россия ждет, когда старина Джо скажет что-то более определенное, нежели неприличные обзывательства, и тогда наступит долгожданная ясность. А если не скажет, Байден в Белом доме уже 64 дня и никак не может сосредоточиться. Может быть, воспользоваться паузой и взять инициативу на себя? Озвучить пакет предложений, дабы не допустить деградации отношений? Или будем продолжать следить, как он маски на столе забывает?