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Гендиректор судоремонтного завода в Мурманске арестован по делу о хищении при ремонте авианосца

Гендиректор судоремонтного завода в Мурманске арестован по делу о хищении средств, выделенных на ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов». Решением Октябрьского районного суда Мурманска он пробудет под арестом два месяца, сообщает ТАСС.

Арест произведен в рамках расследования уголовного дела о хищении около 45 млн рублей, выделенных на ремонт крейсера. Аресту предшествовали обыски в АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод».

В 2019 году на борту крейсера, который нахоился на ремонте в Мурманске, произошел пожар. Ремонт авианосца оценили в 251,4 млн руб.

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