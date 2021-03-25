Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Ярославле

СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек России, открыла первый хаб в Ярославле. В ассортименте представлено 12 000 лекарств и товаров для здоровья, которые жители региона смогут заказать с доставкой на дом.

На торжественном открытии присутствовали: губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов; заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец; вице-президент, председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк Кирилл Брель. Основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА Антон Буздалин познакомил гостей с особенностями работы компании как одного из технологических лидеров в своей сфере.

Компания планирует дальнейшее развитие в регионе. В 2022 году в Ярославле появится еще один хаб, благодаря чему покупка и заказ лекарств, в том числе препаратов последнего поколения, станут для жителей города и области еще доступнее и проще.

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ в Ярославле — часть стратегии развития компании в регионах. В начале 2021 года открылись первые аптечные хабы в Иванове, Ульяновске, Ростове-на-Дону и Воронеже, в 2020 году СБЕР ЕАПТЕКА начала работу в Орле, Уфе, Казани, Курске, Йошкар-Оле.

В новой СБЕР ЕАПТЕКЕ представлено более 12 000 товаров. Помимо лекарств и витаминов, это широкий выбор товаров для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехника. Работает бесплатная доставка (для всех товаров, кроме лекарств, отпускаемых по рецепту). Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать самовывозом в СБЕР ЕАПТЕКЕ или одной из партнерских аптек. На первый заказ через сайт или мобильное приложение действует скидка 300 рублей по промокоду APP300 при покупке на сумму от 1499 рублей.

В день открытия хаба СБЕР ЕАПТЕКА через Благотворительный фонд помощи тяжело больным детям «Дети Ярославии» поддержала 25 семей с детьми, предоставив необходимые для подопечных фонда лекарства и товары для здоровья.

«СБЕР ЕАПТЕКА представляет большой ассортимент лекарственных препаратов и удобный сервис для их заказа с возможностью доставки на дом. Это создаст более комфортные условия для обеспечения жителей Ярославля лекарствами и сократит время получения необходимых медикаментов. Сервисы доставки стали особенно актуальны в пандемию коронавирусной инфекции, поэтому мы рады, что в регионе начинает работу СБЕР ЕАПТЕКА, и надеемся, что сервис продолжит свое развитие, чтобы охватить услугами как можно больше жителей региона», — Дмитрий Миронов, Губернатор Ярославской области.

«Время подтвердило правильность ранее выбранного Сбером направления развития цифровых технологий, показало их многократную востребованность, в том числе в сфере медицины и улучшения качества жизни. Мы рады, что часть этих технологий уже работают в Ярославской области. Благодаря деятельной позиции губернатора, направленной на развитие здравоохранения, в регионе уже создан Ярославский фармацевтический кластер, где совокупность научных, образовательных центров, производств и лабораторий является наиболее эффективной для развития фармацевтической отрасли не только региона, но и страны.

В ближайшее время жители региона смогут оценить и новые сервисы от компаний индустрии здравоохранения экосистемы Сбера, которые предлагают своим клиентам лучшие медицинские сервисы, делая медицину ещё более доступной для жителей нашей страны. Открытие СБЕР ЕАПТЕК позволяет значительно увеличить ассортимент и доступность лекарств в регионах и даёт людям возможность получать качественные лекарственные средства в самые короткие сроки при первой необходимости. Предлагаемые решения, направленные на повышение качества оказания медицинских услуг, носят комплексный характер и включают апробированные в других регионах услуги», — Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правления Сбербанка.

«Мы видим большие перспективы для развития в Ярославле и Ярославской области. Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ у жителей региона появится доступ к широкому ассортименту лекарств и товаров для здоровья, в том числе редких препаратов и лекарств последнего поколения, которые раньше приходилось заказывать из Москвы. Благодаря удобному приложению, адаптированному для слабовидящих и незрячих, заказ в СБЕР ЕАПТЕКЕ могут самостоятельно сделать даже люди с особыми потребностями. СБЕР ЕАПТЕКА — больше чем аптека: это современный сервис, который помогает людям заботиться о здоровье. И мы рады, что теперь будем работать и для жителей Ярославля», — Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА.