Hyundai Santa Fe получил спецверсию Calligraphy

Компания Hyundai представила новую модификацию кроссовера Santa Fe — спецверсию Calligraphy, созданную на базе комплектации High-Tech.

Автомобиль получил особые 20-дюймовые колесные диски, окрашенные в цвет кузова пластиковые элементы экстерьера, а также решетку радиатора в темном хроме и другие детали оформления.

В салоне спецверсии кроссовера декоративные панели выполнены из алюминия, а интерьер отделан сочетанием кожи и замши, а в комплектацию включена стеклянная панорамная крыша с люком.

Модификация Calligraphy доступна со 199-сильным 2,2-литровым дизелем (от 3,3 млн руб.) и 249-сильным 3,5-литровым бензиновым мотором (от 3,4 млн руб.). Напомним, премьера нового Hyundai Santa Fe состоялась летом 2020 года.