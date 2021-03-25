Комитет городского хозяйства Курска возглавил областной чиновник

С 25 марта на должность председателя комитета городского хозяйства Курска назначен Юрий Варванин с испытательным сроком шесть месяцев. Как уточнила пресс-служба мэрии облцентра, до недавнего времени господин Варварин руководил региональным управлением по эксплуатации гидротехнических сооружений.

Также Юрий Варварин – участник конкурсного отбора на включение в кадровый резерв. «Он успешно прошел все этапы отбора – тестирование и индивидуальное собеседование»,- отметили в мэрии. Юрий Варванин родился в 1975 году, закончил Курский государственный технический университет по специальностям «Технология машиностроения» (2001 год) и «Юриспруденция» (2004 год).

Почему глава Курской области Роман Старовойт считает, что губернатор - не только хозяйственник, но и политик, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий