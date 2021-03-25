Движение общественного транспорта по мосту на Малиновского откроют к 1 мая

В Ростове к 1 мая планируется возобновить движение общественного транспорта по мосту на Малиновского, сообщил во время заседания межведомственной комиссии по мониторингу реализации национальных проектов в городе заместитель главы администрации Константин Солонский.

«Мы должны открыть движение общественного транспорта по мосту 1 мая. Сейчас погода сдерживает, но на сроки это не повлияет. К 1 июля планируется открытие левой части моста для автомобилей по временной схеме»,— сказал господин Солонский. Он пояснил, что пока неизвестно, какой будет схема движения, реверсивной или по одной полосе в каждую сторону.

Напомним, движение по мосту было закрыто 4 января. Планируется, что полная реконструкция моста завершится в конце 2021 года.

Как сообщалось ранее, администрация Ростова опубликовала постановление, согласно которому будет изъят путем выкупа еще один земельный участок площадью 581 кв. м для строительства моста.

Наталья Шинкарева