Власти Ростова изымут еще один земельный участок для строительства моста на Малиновского

Администрация Ростова изымет путем выкупа еще один земельный участок для строительства моста на Малиновского. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Согласно документу, земельный участок имеет площадь 581 кв. м и располагается по адресу СНТ «За Мир», 82. На участке также находится здание площадью в 60 кв. м. Из содержания документа следует, что перед тем, как изъять объекты, их оценит независимый специалист, а затем собственнику недвижимости будут возмещены убытки.
Напомним, в ноябре 2019 года городские власти выпустили постановление об изъятии участков и недвижимости у 11 собственников для реконструкции моста на Малиновского. Пятеро собственников не согласились с предложенной после оценки стоимостью, после чего администрация города обратилась в суд. В начале февраля стало известно, что суд удовлетворил иски администрации.